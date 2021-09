La grande Une Les médecins anti-vaccin piqués par le Tangue

Le Tangue a tendu un piège au Collectif Covid médecin Réunion qui a parfaitement fonctionné. Le site satirique d’information a envoyé de faux témoignages sur la vaccination qui ont tous été repris dans des vidéos diffusées sur internet. Par GD - Publié le Mardi 7 Septembre 2021 à 11:08

Le Tangue ne s’en cache pas : c’est lors d’une soirée arrosée que l’idée de piéger des anti-vaccins est née. Rapidement, le plan s’est mis en place avec l’aide de quelques amis. Au final, quatre témoignages bidons de personnes ayant eu des complications suite à la vaccination ont été envoyés au Collectif Covid médecin Réunion (ColCov Med974).



Ce collectif a créé une page sur la plateforme Odysée, plus permissive que YouTube, où il diffuse des témoignages de personnes dont la vaccination se serait mal passée. Au total, sur les 15 témoignages relayés en vidéo, 4 ont été envoyés par le Tangue, et sont donc totalement bidons. Des vidéos d'ailleurs transmises à Zinfos974 par le collectif.



Finalement, le Tangue a dévoilé le pot aux roses sur son site ce lundi. Le journal satirique précise que le but n’était pas de prouver ou non l’efficacité du vaccin, mais de bien de démontrer que les anti-vax fournissaient des informations pas aussi fiables qu’ils le prétendent.