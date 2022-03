Les médaillés du Salon International de l’Agriculture à l’honneur

C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée ce vendredi 25 mars, dans les jardins de la Villa du Département à Saint-Denis, la cérémonie organisée par le Département en l'honneur des producteurs Réunionnais ayant décroché des médailles au concours général agricole, au dernier Salon International de l’Agriculture. Chaque année, ce sont près de 22 000 produits et vins venus de toutes les régions de France qui sont inscrits au concours général agricole, mais seuls les meilleurs sont récompensés. 18 de ces médailles tant convoitées, dont 6 en or ont été remportées par des producteurs de La Réunion.



La Saint-Andréenne Préma Patché est le porte-drapeau des lauréats en obtenant 2 médailles d’or, grâce à ses confitures de banane aux fruits de la passion et de papaye à la vanille. L’autre Réunionnais en or s’appelle Bernard Savreux, toujours dans la confiture, cette fois-ci de letchis aux fruits de la passion. Il a gagné aussi une médaille d’argent et une de bronze pour d’autres compositions.



Deux autres confituriers, Marina Naxos de « Odélices de Nina et Charles Nagou de « Saveurs de la Fournaise » ont également décroché l’argent autour du cou. Au total, les confituriers péi ont raflé 10 médailles. Un record !



La Réunion a également brillé dans les catégories « vanille » (1 médaille d’or); « alcool » (3 médailles dont 1 en or et 2 d’argent) et « miel » (4 médailles dont 1 en or et 3 en argent).

Pour le Président du Département Cyrille Melchior : « Une nouvelle fois, en dignes ambassadeurs de l’agriculture réunionnaise, ces lauréats ont réussi à imposer l’excellence de notre savoir-faire. Félicitons-les pour leur engagement à toujours s’améliorer ou innover. Cela nous encourage une nouvelle fois à les soutenir et à les accompagner dans cette voie. Dans le cadre du salon de l’agriculture, l’engagement du Département s’est traduit par un important investissement de 550 000 euros, pour mettre à disposition des 22 exposants le Village Réunion. Un espace de 600 m² pour créer les conditions d’une meilleure valorisation des productions réunionnaises à l'échelle nationale et internationale. Localement, la Collectivité garantit aussi la promotion des produits, à travers l’organisation des marchés péi, le financement des fêtes de terroirs… »



Les lauréats ont reçu des trophées remis par plusieurs élus réunis, autour du Président Cyrille Melchior, dont les Vice-présidents Serge Hoareau et Jean-Marie Virapoullé, des Conseillers départementaux Bruno Robert et René Sotaca ainsi que des représentants de la Région Réunion et de la Chambre d'Agriculture.



Pour Serge Hoareau, "Entre les anciennes éditions du SIA en 2016 et 2017 et celles qu'on a mis en place depuis 2018, nous ne sommes plus du tout dans la même dimension : on est passé de 80 à 600m2. Le Département et les exposants se font confiance mutuellement. En 2022, nous avions 22 exposants satisfaits. On a hâte d'être en 2023 ! Nous serons bien évidemment au rendez-vous".



Le palmarès de 2022





CATÉGORIE CONFITURE : 3 médailles d'or



• 2 pour Préma Patche, pour ses confitures de banane aux fruits de la passion et de papaye à la vanille.



• 1 pour Bernard Savreux pour sa confiture de letchis aux fruits de la passion.







4 médailles d'argent :



• 1 pour Marina Naxos de « Odélices de Nina » avec la confiture à l’Ananas Victoria à la crème de coco.



• 2 pour Charles Nagou de « Saveurs de la Fournaise » pour les confitures à la banane et framboise mais aussi à l’abricot



• 1 pour Bernard Savreux pour sa confiture à la mangue, letchis et vanille







3 médailles de bronze :



• 1 pour Fanny Petit de « Tipopéï » pour sa confiture d’Ananas Victoria aux fruits de la passion



• 1 pour Bernard Savreux pour sa composition de banane, citron et vanille



• 1 pour « Marina Naxos de « Odélices de Nina » pour sa recette à la mangue José aux fruits de la passion.







CATÉGORIE VANILLE : 1 MÉDAILLE



1 médaille d'or :



Pierre Saint-Lambert du « Comptoir de la Vanille » (Domaine de Bellevue)







CATÉGORIE ALCOOL : 3 MÉDAILLES



1 médaille d'or :



« Isautier » pour son punch à l’Ananas Victoria







2 médailles d'argent :



• 1 pour Charles Nagou de « Saveurs de la Fournaise » pour son punch Passion



• 1 pour « Rivière du Mât » pour son punch Coco.







CATÉGORIE MIEL : 4 MÉDAILLES



1 médaille d'or :



Bernard Savreux pour son miel crémeux de letchis







3 médailles d'argent :



• 2 pour Bernard Savreux pour son miel de baies roses et son miel de Tan Rouge



• 1 pour Magdi Fridmann de « Miel de Bourbon » pour son miel de letchis