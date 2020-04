Les masques "grand public" seront-ils fournis au 11 mai ?

Un masque pour chaque Français à la fin du confinement. C'est la directive donnée par le président de la République lors de son allocution de lundi dernier.



Mais la distribution de ces masques "grand public" sera-t-elle opérationnelle dans trois semaines ? Le Premier ministre est revenu sur cette promesse en évoquant une distribution en deux temps. La première phase serait dévolue aux mairies avec la confection massive des masques. Une fois la situation normalisée et tout le monde équipé, c'est le commerce qui prendrait le relais.



"Une de ces hypothèses, c'est le fait que la puissance publique, les puissances publiques d'une certaine façon, garantissent à partir du 11 mai la distribution initiale et qu'ensuite nos concitoyens puissent, dans des conditions qui sont au fond assez naturelles et assez normales, les trouver dans le commerce", envisage Edouard Philippe.



"Compte tenu des stocks dont nous disposons, compte tenu de la production nationale et des niveaux d'importation que nous sommes capables de garantir, ces masques ne peuvent pas aujourd'hui être distribués à l'ensemble de la population", a-t-il aussi répondu à la presse nationale qui demandait plus de précisions sur l'une des annonces primordiales du chef de l'Etat pour contenir la survenue d'une deuxième vague juste après le déconfinement.