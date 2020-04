La grande Une Les masques "grand public" autorisés à la vente en pharmacie Le gouvernement a publié au journal officiel l’autorisation pour les pharmacies de vendre des masques « non sanitaires ». Des masques grands publics non destinés aux professionnels.





Depuis samedi 25 avril, la commercialisation de masques textiles provenant de la filière industrielle est autorisée pour les pharmacies. Le texte précise que les masques non sanitaires fabriqués selon "un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables" seront proposés à la vente.



Les masques doivent répondre à la norme Afnor pour assurer une filtration du virus au moins à 70 %. Ces masques seront lavables et repassables. Au niveau du prix, ceux-ci devraient être compris entre 2 et 5 euros.



L'autorisation de s'approvisionner sera effective à partir de lundi, inutile de se précipiter dans son officine dès demain.