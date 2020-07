A la Une . Les masques en tissu interdits à bord des avions

Alors que le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos depuis ce lundi, il l’était déjà depuis plusieurs semaines à bord des avions. Mais voilà, pas n’importe lequel: comme le précise un décret du 10 juillet, seuls les masques chirurgicaux à usage unique sont autorisés. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 10:53 | Lu 1007 fois

"Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique".



C’est ce qu’indique l’alinéa 4 de l’article 11 du décret publié le 10 juillet dernier et modifié le 17 juillet, prescrivant les mesures générales pour faire face au civid-19 après la fin de l’état d’urgence sanitaire.



Une petite ligne qui a toute son importance à La Réunion, où les départs vers la métropole comme les arrivées sont nombreux en cette période de vacances scolaires.



Ainsi, les passagers ont l’obligation de porter un masque chirurgical à usage unique à bord des avions durant le voyage, et non pas un masque en tissu lavable.



Le port du masque en tissu est donc interdit à bord, mais reste autorisé dans les aéroports, comme le précise également le décret: "Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection".



Une subtilité que Air Austral, Corsair, ou French Bee n’ont pas précisée sur leur site internet. Seul Air France indique clairement que le masque obligatoire durant le vol doit être de type chirurgical:











Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité