Les masques commandés par la Région sont arrivés par avion de fret spécial ce jeudi

Face à la pénurie de moyens de protection dans l’île et au retard pris par le ministère de la Santé sur la livraison du stock national, certains acteurs publics avaient fait le choix de passer commande directement auprès des pays exportateurs. Parmi eux évidemment, la Chine qui est l'un des principaux pays producteurs.



Une première livraison de 200 000 masques chirurgicaux a ainsi été acheminée ce jeudi matin à l'aéroport Roland Garros via un avion de fret spécial pour cette livraison. Le 6 avril, la majorité régionale mettait au vote un budget dédié à l'achat de matériel sanitaire dans le cadre exceptionnel de la crise du coronavirus. Près de 6 millions d'euros avaient ainsi été actés pour l'achat de masques notamment.Face à la pénurie de moyens de protection dans l’île et au retard pris par le ministère de la Santé sur la livraison du stock national, certains acteurs publics avaient fait le choix de passer commande directement auprès des pays exportateurs. Parmi eux évidemment, la Chine qui est l'un des principaux pays producteurs.Le conseil régional de La Réunion avait ainsi passé commande en Chine et malgré la très grande tension internationale sur la fabrication des masques, une cargaison arrive ce jeudi 23 avril à La Réunion.Une première livraison de 200 000 masques chirurgicaux a ainsi été acheminée ce jeudi matin à l'aéroport Roland Garros via un avion de fret spécial pour cette livraison.





"Ces commandes ont été lancées il y a quelques semaines maintenant avec de vraies complications à la fois au départ de Chine même puisque il y a embouteillage à Shanghai et dans plusieurs villes chinoises pour l'acheminent des masques et des produits de santé. En même temps, il y a un vrai problème logistique: les masques qui arrivent actuellement à La Réunion sont des masques partis de Shanghai, sont passés par Liège (Belgique, ndlr), pour redescendre à Paris hier avant de prendre l'avion vers La Réunion", a expliqué Didier Robert, présent sur place pour la livraison de ces matériels de protection.



Le président de Région a indiqué que la collectivité était dans une logique de constituer un stock pour éviter toute pénurie "pour tout le personnel soignant et ceux qui sont en contact avec la population" comme les infirmiers, les autorités ou encore "les personnes qui travaillent dans les EHPAD".











