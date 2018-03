Les mascottes prévention santé au sein des écoles de Saint-Paul

Désireuse de sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge à la notion de la santé, la ville de Saint-Paul a souhaité mettre en œuvre plusieurs outils pédagogiques et ludiques permettant de conscientiser les enfants aux meilleurs comportements de nutrition à adopter.



« Ce projet, porté par la politique de la ville, et l’une de nos priorités » souligne Nadine Sévétian. Plusieurs ateliers ont été proposés aux élèves de l’école Blanche Pierson ce mardi 27 février, autour de la nutrition, de l’hygiène et du sport en musique avec Thierry Gauliris du groupe Baster.



Cette volonté de la ville de sensibiliser les plus jeunes de manière ludique a donné naissance aux mascottes fruits locales : « Carambole », « Grenadine « , « Tonton Mangouste », « Pita » ou encore « Manguy », porteuses d’un message santé, sont des personnages amusants qui seront présents au sein des écoles, et intégreront le quotidien des enfants.



Le message est adapté aux plus jeunes, et sous plusieurs formes : 5400 étiquettes autocollantes distribuées aux élèves de maternelle, règles lenticulaires, cahiers de texte ou encore bandes dessinées. Deux pièces de théâtre, ont été réalisées par les élèves de l’école des Palmistes et de l’école des Combavas, et seront jouées pour les plus petits. Toutes ces actions visent à sensibiliser les élèves tout en leur permettant d’en être également les acteurs.



A l’origine, l’histoire des mascottes a été créée par les élèves de l’école Blanche Pierson, et supervisée par Laurent Maillot, professeur à l’école des beaux-arts et illustrateur de tous les mangas. Les anciens élèves de CM2 de Mme Rivat de l’année 2016-2017 ont pu faire partie intégrante du projet. Ils ont mis la main à la pâte avec la création de la BD, « Les Gardiens de la Bonne Alimentation », à l’occasion du concours BD auquel ils ont remporté le premier prix.



En souhaitant que ces marmailles conservent ce goût de rendre ludique l’envie d’avoir une alimentation saine, pour eux et pour tous les autres.