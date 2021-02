Rubrique sponsorisée Les marmays du Conseil Communal des Enfants sortent un clip

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 19 Février 2021 à 14:53 | Lu 143 fois

Un clip tourné à l’occasion de la dernière Journée internationale des Droits de l’Enfant. Voici le nouveau projet concrétisé par le Conseil Communal des Enfants et des Jeunes.



Une dizaine d’entre eux interprètent « Non, non, non », le titre de Camélia JORDANA aux paroles revisitées dans une vidéo tournée dans plusieurs sites emblématiques de Saint-Paul. La Place du Débarcadère, la baie de Saint-Paul, l’Étang Saint-Paul et le Moulin à eau…



Regardez le résultat.



Les 44 petit.e.s du CCEJ élu.e.s jusqu’en 2021 continuent de mener plusieurs projets au sein de leurs trois commissions : Sport-Santé/Meilleure vie à l’école et Solidarité-Environnement. Notamment en réalisant plusieurs actions.



Une opération de solidarité avec les personnes âgées en leur envoyant des lettres et des dessins mais aussi en organisant un concours de dessin autour de la thématique de la Covid-19.



Ces marmays vont bientôt mettre en œuvre plusieurs propositions. La première d’entre elle consistera à inviter les jeunes à pratiquer régulièrement une activité de plein air. Afin de contribuer au maintien d’un état de santé optimal et de permettre également de découvrir des sites patrimoniaux du territoire Saint-Paulois.



Ils produiront un catalogue des sentiers de découverte en version papier puis mis en ligne. Des bandes dessinées distribuées aux enfants de CM1 et de CM2 serviront à lutter contre toutes les formes de harcèlement scolaire.



Enfin, pour agir contre la pollution des milieux marins et de la frange littorale et pour protéger la biodiversité, les représentants du CCEJ tourneront des vidéos afin de créer différents supports de communications.



Toute cette série d’ambitieux projets sera validée lors du prochain Conseil Municipal de Saint-Paul organisé le jeudi 25 février au gymnase centre.