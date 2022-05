Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les marmay se mettent en mode biodiversité

Saint-Paul s’associe à la Journée mondiale de la Biodiversité célébrée ce dimanche 22 mai 2022. Les marmay de l’Accueil de loisirs sans hébergement de l’école Louise-SIARANE viennent de visiter la cocoteraie de l’Étang. L’occasion de découvrir la faune et la flore locales de ce site emblématique du Bassin de vie de Saint-Paul centre.

La commune, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF, organise 13 ALSH, du 16 au 27 mai 2022, pendant les vacances scolaires. 224 animatrices et animateurs de 13 associations encadrent ces centres. 1 211 enfants y sont accueillis (603 maternels et 608 élémentaires). Soit 28 établissements de 6 Bassins de vie.

Ce séjour permet d’aborder plusieurs thématiques. Les services municipaux se chargent d’enrichir le contenu pédagogique de cette session de mai. Ainsi, des créneaux sont spécialement réservés pour eux dans les sites sportifs et les piscines du territoire.

Le médiabus intervient lui dans les ALSH des Bassins de vie. Les différents centres participent également à des animations diverses (oiseaux marins et forestiers, pollution lumineuse, atelier avec du matériel recyclables…).



Par ailleurs, ces séjours sur mesure favorisent le dispositif Écoles ouvertes. La Ville et le Rectorat s’engagent à le développer. Cette démarche vise à remobiliser les élèves dans les différentes matières.

Cinq écoles de Saint-Paul en bénéficient (élémentaire Fleurimont II, Marcel-LAURET, primaire Bras Canot, élémentaire Jean-ALBANY, primaire Yves-PAULA). Cela concerne 157 enfants par jour durant des stages de 3 à 6 jours.

Aussi, dans la continuité du Contrat local d’accompagnement à la scolarité, l’association Ou gingn propose aux marmay en difficulté scolaire ou sociale de suivre un séjour à vocation éducative. Ces sessions disposent d’objectifs similaires au dispositif Écoles ouvertes.

Ils revoient donc leurs apprentissages via des activités ludiques, culturelles ou sportives. Cela contribue à améliorer leurs connaissances de base. 50 enfants de deux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville y participent. Ceux des écoles primaires de l’Éperon et Blanche-PIERSON à Plateau Caillou.

Enfin, Saint-Paul, terre apprenante et innovante, met en place une solide formation des intervenants. Il s’agit d’un élément clé afin de renforcer la qualité des interventions de la commune et de ses partenaires associatifs.

30 membres des associations périscolaires ont bénéficié d’une formation au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.







Dans la même rubrique : < > Jusqu’en août 2022 : Participez à nos visites guidées ! Le grand retour du Carnaval Grand Boucan 2022 : “Art Musée Vous !” à Saint-Paul