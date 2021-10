Les marmay se jettent à l’eau pendant ces vacances scolaires d’octobre

Tout au long de la semaine, les marmay ont pleinement profité de jeux aquatiques avec des parcours gonflables.

Comme des poissons dans l’eau, l’animation a eu un franc succès auprès des plus jeunes. Les nageurs débutants, intermédiaires ou encore confirmés, se sont jetés à l’eau, avec plaisir et sans aucune crainte. En écho au « plan aisance aquatique » , la Ville Saint-Paul réaffirme son objectif à vouloir faire découvrir dès le plus jeune âge la pratique de la nage avec des exercices ludiques dans la pataugeoire. Dans la continuité de sa politique sportive, la Ville de Saint-Paul labellisée “Ville Active et Sportive” continue de déployer des programmes sportifs et accompagne comme chaque année la jeunesse dans son épanouissement à travers de multiples activités culturelles et sportives sur son territoire.