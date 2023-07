Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les marmay font le plein d’activités dans les centres de loisirs En cette période de vacances scolaires, la ville de Saint-Paul accueille les enfants dans 18 structures d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Ces centres offrent aux enfants un éventail d’activités variées, du 17 juillet au 04 août 2023, dans les Bassins de vie de Saint-Paul… Zoom sur les “Mixtes Olympiades” qui se sont déroulées au Stade Régional Paul Julius Bénard ce jeudi 27 juillet.



Pour cet événement, Salim Nana-Ibrahim, délégué au plan éducatif global, était présent et a exprimé : “Notre ambition est de donner de la cohérence entre toutes ces actions et que les enfants s’épanouissent dans tous les temps : scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires”.

Afin de mener à bien ces actions, une grande importance a été accordée aux encadrants, qui ont bénéficié d’une formation préalable pour préparer ces journées.

Ces centres de loisirs sont des lieux où les enfants peuvent s’évader tout en découvrant leur ancrage culturel, le patrimoine local et en pratiquant différents sports, conciliant ainsi sport et divertissement.



Huit centres de la ville étaient présents pour partager ces moments de jeux, de sport et de rencontres. Au programme, des activités comme "1,2,3 soleil" en trottinette, un parcours d'obstacles avec jeu de memory, des ateliers créoles, une immersion de jeux vidéo dans la vie réelle et bien d'autres divertissements pour égayer la journée des enfants.





