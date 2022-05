Les marmay fabriquent des cadeaux de Fête des mères

Les marmay âgé·es de 6 à 12 ans pourront venir participer gratuitement à des ateliers d’écriture de poésie et de création de cartes pop up. De beaux cadeaux à offrir à l’occasion de la Fête des mères.



Pour rappel, le Médiabus constitue un dispositif du réseau de lecture publique. Ce véhicule aménagé contient ainsi des livres, des CD et des DVD. Celui-ci vise à permettre l’accès à la lecture et à la culture pour toutes et pour tous.



Cet objectif correspond à l’ambition de la Municipalité de Saint-Paul dans ce domaine. L’enjeu est de lutter contre l’illettrisme mais aussi contre l’illectronisme.