Les marmay du périscolaire préservent leur environnement !

Cette initiative vise à sensibiliser les enfants à l’importance de l’environnement et à les encourager à en prendre soin. Au total, 97 enfants de l’Association Marmailles Savanna et du Collectif Balance ont participé à l’opération.Le choix du front de mer pour la plantation n’est pas anodin. En effet, cette zone est souvent victime de la pollution et de l’érosion côtière, ce qui menace la biodiversité de la région. Les enfants ont ainsi eu l’opportunité de contribuer à la préservation de l’environnement en plantant diverses espèces d’arbres et de plantes endémiques.Les enfants ont été encadrés par le service en charge de l’environnement pour leur expliquer l’importance de chaque étape de la plantation, ainsi que les bénéfices environnementaux qui en résultent. Cette opération leur a permis de développer leur sensibilité environnementale et leur engagement social, tout en s’amusant.L’implication des enfants des associations périscolaires constitue un exemple concret de la manière dont l’éducation environnementale peut être transmise aux jeunes générations.Cette action représente un pas en avant pour la préservation de l’environnement et une inspiration pour des projets similaires à travers le territoire Réunionnais.