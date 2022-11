Les marmay de Saint-Paul s’engagent contre la pollution marine

Les jeunes représentants du CCEJ viennent de participer au Congrès national de l’Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes (ANACEJ), récemment organisé à Arras. Ils ont reçu ce prix pour cette action réalisée par les membres de la précédente mandature du CCEJ. Bravo à eux !C’est aussi le message de félicitations délivré aux acteurs principaux de cette belle opération et à leurs parents par Kévin DAIN, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse et au CCEJ, et Virginie SALLÉ, Adjointe au Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains.Les élu·es du Conseil Municipal de Saint-Paul saluent l’engagement des marmay et leur implication dans la vie de la cité. L’occasion aussi de leur remettre un diplôme afin de saluer leur contribution mise au service de l’intérêt général ce samedi 12 novembre 2022. Ils visionnent bien évidemment ce journal citoyen.