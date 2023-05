Les marmay de Saint-Paul fabriquent des zoizos

Leur exposition « Zoizos de mon île » reste visible à la Longère jusqu’au 27 mai, du mardi au samedi, de 10 à 17 heures. L’entrée est libre et gratuite tout comme à l’atelier pour enfants organisé ce 16 mai. Un second atelier pour enfants se tiendra également le mardi 23 mai à 9 heures.De plus, Claire MÉZAILLES animera des médiations ouvertes au public pour cet événement proposé à Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire :samedi 20 mai, de 14 à 15 heuresmardi 23 mai, de 11 à 12 heuresvendredi 26 mai, de 11 à 12 heuresPour rappel , cette exposition rétrospective présente une trentaine de tableaux avec pour thème le masque comme celui fabriqué par les enfants. Le duo MÉZAILLES-GAILLOT donne à voir les espèces emblématiques de La Réunion créées à partir de matériaux de récupération, d’encres végétales locales et de détails de flore liés aux habitats fragiles de ces oiseaux.La Société d’Études Ornithologiques de La Réunion, également partenaire de l’exposition, fournit des enregistrements de chants d’oiseaux pour compléter la scénographie. Plus d’informations sur cette belle exposition en cliquant ici