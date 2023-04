Les marmay Saint-Paulois ensemble pour l’égalité des droits

Les élèves de 4 écoles de Saint-Paul, ont récemment participé à des ateliers de sensibilisation organisés par Lékol du bonheur, visant à promouvoir l’égalité des droits pour les enfants et les femmes. Grâce à ces ateliers, les élèves ont pu réaliser des œuvres artistiques telles que des peintures et des dessins qui seront exposées lors d’un événement qui aura lieu les 17 et 18 avril prochains.



L’objectif de ce projet est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible, en particulier les jeunes, à l’importance de l’égalité des droits et de lutter contre les inégalités et les discriminations. Les élèves des différentes écoles ont travaillé ensemble pour créer des œuvres d’art autour du thème des droits des enfants et des femmes, et ont invité tous les enfants et jeunes de la commune à venir voir leur exposition.



En tout, 181 élèves de 4 écoles des 3 circonscriptions scolaires de Saint-Paul ont participé à ce projet, provenant de quartiers prioritaires et dits favorisés. L’événement aura lieu sur le front de mer et les élèves auront la chance de participer à la remise de prix ainsi qu’à la réalisation d’un clip vidéo pour promouvoir leur message.



Ces journées seront animées par les élèves de l’école Ermitage les Bains, les jeunes bénévoles de Lékol du bonheur, les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants, les JADE, et les danseurs du FarWest, avec le soutien de la Municipalité. En rassemblant des élèves de différentes écoles de la commune, ce projet vise à encourager la collaboration et la solidarité entre les jeunes pour lutter contre les inégalités et les discriminations.



Cet événement offre une occasion unique de sensibiliser les jeunes générations à l’importance de l’égalité des droits et de contribuer à une culture de l’égalité dans la Commune de Saint-Paul.