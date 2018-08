Les marmailles retournent sur les bancs de l'école

Après un mois et demi de vacances, il est heure de reprendre le chemin de l'école pour les 224 340 marmailles réunionnais. Nous avons rencontré quelques-uns des 43 320 maternelles qui ont franchi le portail de leur école ce vendredi 17 août.



Entre joie, peur et parfois larmes... cette rentrée scolaire a été une nouvelle fois une étape à passer, aussi bien pour les enfants que pour leurs parents.



Certains sont très contents de retrouver leurs copains de classe, alors que pour d'autres, passer le pas de la porte se transforme déjà en une véritable mission.



Certains sont habitués et retrouvent leur école, mais pour d'autres c'est la nouveauté et découvrent une nouvelle école. D'autres encore sont jetés dans le grand bain et font leurs tous premiers pas en tant qu'élève.