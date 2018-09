<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Les marmailles de Saint-Paul profitent des activités périscolaires

Course d’orientation, sensibilisation à l’environnement, arrosage des végétaux… Des enfants du quartier de Boucan Canot, âgés de 3 à 10 ans, ne s’ennuient pas durant les activités périscolaires organisées dans la commune saint-pauloise.



L’association « Les Petits Boucaniers » propose plusieurs manifestations sur le temps périscolaire. La structure prend en charge les élèves de l’école Évenor-Lucas basée dans ce quartier de Saint-Paul. Le mercredi 19 septembre 2018, direction la plage du Cap Homard pour 80 d’entre eux. Objectif : découvrir le site et surtout l’entretenir.



Les baleines se trouvaient également en face d’eux, de l’autre côté de la plage. De quoi leur offrir un sacré spectacle ! L’occasion pour ces petits saint-paulois de préserver l’environnement et de découvrir la flore réunionnaise.



Ils arrosaient les espèces plantées par leurs soins, il y a quelques années lors d’un atelier mis en place par Kélonia, la Réserve naturelle marine de La Réunion et le Jardin botanique des Mascarins.



Cette activité à Cap Homard illustre la diversité de l’offre périscolaire dans la ville de Saint-Paul pour l’accueil des enfants. Les Petits Boucaniers proposent également une course d’orientation ce mercredi 26 septembre. Mais cette fois-ci, l’événement se déroulera dans la forêt de l’Étang-Salé.



12 animateurs vont encadrer 71 marmailles. Les plus de six ans tenteront de trouver leur chemin, équipés d’une boussole et d’une carte. Les plus jeunes participeront, eux, à un rallye photo.



Il s'agit d'une opération portée avec l'association « Les Goonies », en charge de l'accueil périscolaire à l'école de Grand Fond. Une volonté de mutualisation souhaitée par cette structure et celle de Petits Boucaniers.





