Les marmailles de Saint-Paul commémorent le Centenaire de la Grande Guerre

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, prévu ce dimanche 11 novembre à Saint-Paul, à 10 heures, dans le même lieu.



Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et son conseil municipal, participeront en effet à une cérémonie d’hommage aux morts pour la France. Claire Aragonès, la maire de Beaumettes, une commune de 250 habitants dans le Vaucluse, en métropole, sera présente pour l’occasion.



En attendant cette cérémonie, Alexandre Tiroumalé, guide conférencier à la cellule Patrimoine du service Culturel de la mairie de Saint-Paul, détaille la présentation effectuée aux petits saint-paulois ce vendredi 9 novembre.



Des élèves des écoles de Fleurimont II, de Bras Canot et Blanche-Pierson découvrent ainsi l’Histoire dramatique de la guerre 14/18. Ces petits saint-paulois s’informent et découvrent les lettres des Poilus saint-paulois envoyées durant la première guerre mondiale.



Cette visite vise à mieux faire connaître au grand public l’épopée des Réunionnais dans la Grande Guerre. Le guide conférencier leur dévoile aussi l’histoire des monuments commémoratifs édifiés dans le Jardin de la Liberté.



Ce devoir de mémoire s’illustre également par l’organisation de visites guidées ce samedi 10 novembre, toujours au Jardin de la Liberté. Des manifestations culturelles gratuites destinées au grand public et prévues, de 9 heures à 10 heures, puis de 14 heures à 15 heures. Il vous faudra réserver au 06 93 04 08 45.



Cette manifestation se déroule aussi dans le cadre du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage et du 355 ème anniversaire du peuplement de La Réunion.



Voici le programme de ce samedi 10 novembre à Saint-Paul: 8 heures-16 heures: exposition des livrets militaires sur les Poilus de Saint-Paul

8 heures-16 heures: exposition sur Louis PAOLI, aviateur pendant la 1ère Guerre Mondiale

9 heures-10 heures: visite guidée Jardin de la Liberté

Voici le programme de ce samedi 10 novembre à Saint-Paul: 8 heures-16 heures: exposition des livrets militaires sur les Poilus de Saint-Paul

8 heures-16 heures: exposition sur Louis PAOLI, aviateur pendant la 1ère Guerre Mondiale

9 heures-10 heures: visite guidée Jardin de la Liberté

14 heures-15 heures: visite guidée Jardin de la Liberté Visionnez l'interview d'Alexandre Tiroumalé et ses interventions auprès des élèves saint-paulois, sur le site de la Ville de Saint-Paul . Il s'exprime sur les lettres des poilus saint-paulois ayant combattu lors de la première guerre mondiale.





