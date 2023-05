A la Une . Les marmailles de 1000 Sourires transportés dans un monde de magie grâce au spectacle de Larsène

C’est encore une belle matinée qu’a concocté l'Association 1000 Sourires pour les marmailles qu’elle parraine. L’association a eu l’opportunité d'accueillir à La Réunion un invité de prestige spécialement venu de métropole pour mener diverses actions : Larsène, un magicien et mentaliste. Il a parrainé avec grand plaisir la 290ème opération de l’association, en participant à une moment magique qui s’est déroulée à l'Hôtel Mercure Créolia à Saint-Denis avec une trentaine d’enfants. Ces derniers ont pris le bus sans connaître leur destination ni le contenu de la matinée et ont été surpris de découvrir qu'ils passeraient un moment privilégié avec le magicien Larsène. Par NP - Publié le Samedi 6 Mai 2023 à 12:01

Larsène a un palmarès impressionnant, ayant séduit les spectateurs sur scène, à la télévision, et pour de grands événements sportifs et concerts. Le mentaliste a décidé de rejoindre l'aventure 1000 Sourires après avoir été "inspiré par l'histoire et les actions organisées pour les enfants par Ibrahim Ingar", qui a fondé l’association en 2006.



D’impressionnants numéros de mentalisme et tours de cartes !



Le programme s’est avéré riche pour les marmailles de l’Association 1000 Sourires. Ils ont assisté à un spectacle avec le magicien de renom. Une expérience unique pour des enfants de La Réunion ! Larsène a réussi à les émerveiller avec sa précision et son talent. Il parvient par exemple à deviner le voyage de rêve d’une jeune fille, en l’occurrence Dubai, destination qu’elle a mis secrètement sur une feuille. Ce qui a été épatant ! Chaque tour en a mis plein les yeux aux petits saint-paulois présents.



"Les enfants, c’est toujours magique. Quand on leur fait un tour, il y a un sourire et des yeux qui pétillent. Le groupe d’aujourd’hui s’est montré curieux, c’était plaisant", nous confie le magicien, qui exerce depuis une trentaine d’années.



Après un spectacle interactif, Larsène a animé un atelier pour apprendre aux enfants un tour de magie. Ces derniers étaient déterminés à réussir et à reproduire le tour chez eux. Olivia, 10 ans, nous confie qu’apprendre le tour n’a pas été aisé : "J’ai un coffret de magie chez moi, je suis donc super contente d’apprendre de nouvelles choses. Au début, c’était difficile de tout comprendre mais Larsène était très patient. Il nous a montré comment procéder étape par étape avec les cartes. Ensuite j’y suis arrivée". Comme la jeune fille, tous les enfants présents étaient ravis d'avoir appris quelque chose de nouveau et d’aussi impressionnant.



L'Association 1000 Sourires continue d'offrir des moments exceptionnels aux enfants. Depuis le début de l’année, ils ont pu bénéficier de baptêmes en hélicoptère, d’une journée au Palm Hôtel et Spa ou encore d’une séance d’initiation au karting et aux gestes de premiers secours avec la Protection Civile. Des expériences qui resteront gravées dans leur mémoire !