Société Les marmailles de 1000 Sourires testent le simulateur de chute libre Out Fly avec KDOPAYS Ils ont fait le grand saut. Une vingtaine d’enfants parrainés par l’Association 1000 Sourires ont pu tester samedi dernier le simulateur de chute libre Out Fly à Saint-Paul. Un cadeau original offert par KDOPAYS, partenaire de l’association.

“Pour notre première action avec les enfants de l’association, nous avons voulu marquer le coup en proposant une activité qui sorte vraiment de l’ordinaire et dont les enfants se rappelleront longtemps”, confie Alexis Dru Sauer, co-gérant de KDOPAYS Réunion.



Les enfants ont pu prendre le petit-déjeuner chez OutFly à Cambaie en observant la drôle de machine dans laquelle ils s’apprêtent à voler. Dans cette espèce de gros tube, l’air souffle jusqu’à 250 km/h, pour simuler un saut en parachute depuis un avion. “Ce sont des sensations nouvelles, ils ne savent pas à quoi s’attendre, alors au début il peut y avoir un peu d’appréhension. Mais dès le premier vol, c’est oublié”, assure Sophie Bernier, gérante et monitrice chez Outfly.

Fous rires et sensations fortes Equipés de combinaisons, casques et lunettes, chaque enfant écoute attentivement le briefing de Sophie Bernier, avant d’entrer dans le tube, pour trois vols successifs d’une à deux minutes, l’équivalent de 16 000 mètres de chute libre réelle ! “Pour voler, vous allez vous mettre à plat ventre, avec le corps en forme de banane. Il faut bien lever le menton, regarder en haut et tendre les jambes”, montre la monitrice.



Le premier a se lancer, c’est Thierry Jardinot. A grands coups de grimaces, il détend l’atmosphère, et les marmailles sont hilares. “C’est toujours un plaisir de venir soutenir 1000 Sourires et de partager des moments de bonheur avec les marmailles”, se réjouit le parrain historique de l’association. “Au début, c’était un petit peu difficile de trouver la position, mais maintenant que j’ai compris je peux voler super haut”, ajoute fièrement Matéo.





L'Association 1000 Sourires, c'est à ce jour :

226 opérations réalisées et 9590 enfants parrainés



Site de l'association :



www.facebook.com /1000sourires “Je tiens à remercier KDOPAYS qui a rendu cette matinée possible, ainsi que toute l’équipe d’OutFly qui a fait voler les marmailles. Je salue également la participation de notre parrain, Thierry Jardinot et je remercie enfin Cyril Melchior, Président du Conseil départemental et Joseph Sinimalé, Maire de Saint-Paul qui sont venus encourager les marmailles avant leur vol” conclut Ibrahim Ingar, président de l'Association 1000 Sourires.L'Association 1000 Sourires, c'est à ce jour :226 opérations réalisées et 9590 enfants parrainésSite de l'association : www.1000sourires.re www.facebook.com /1000sourires







. Lu 372 fois



Dans la même rubrique : < > Houle: Fin de la vigilance à 10 heures Ralentissements internet: Une amélioration prévue à compter de mercredi