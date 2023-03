A la Une . Les marmailles de 1000 Sourires s’initient au karting et aux gestes qui sauvent au Mega Kart de Saint-Louis

Pour sa troisième opération de 2023, l’Association 1000 Sourires continue d’offrir des moments d’évasion aux enfants Ces derniers ont eu l’occasion de découvrir une activité à sensations fortes : le karting. Ils ont été accueillis en VIM (Very Important Marmailles) au Mega Kart de Saint-Louis par les gérants de la structure Aline et Daniel Charnais pour vivre une incroyable expérience. Par NP - Publié le Samedi 11 Mars 2023 à 08:00

Chaque enfant a pu profiter d’une session de 10 minutes de kart. Lorsque les enfants enfilent leur casque, le stress et l’excitation sont à son comble. « J’ai peur mais j’ai tellement hâte d’essayer », nous confient plusieurs marmailles, qui vont tester le karting pour la première fois. Et lorsque l’expérience prend fin, celle-ci est approuvée à l’unanimité. De plus, comme pour les compétitions, les enfants découvrent leur chrono. De quoi éveiller l’esprit de compétition de la quarantaine d’enfants invités à découvrir la discipline ! « Ce qui m’a plu, c’est la vitesse ! J’ai réussi à doubler tout le monde et j’ai fini à la première place », nous raconte Elisa.



Une course de champions sous les yeux émerveillés des enfants



Cerise sur le gâteau, pour cette première expérience, les marmailles ont eu l’occasion d’assister à une véritable course avec des champions de rallye et de kart. « On a réussi à réunir un plateau exceptionnel avec la complicité du pilote Nazir Gany. Les enfants ont eu un aperçu de ce qu’est le haut niveau et du travail à fournir pour en arriver là » souligne Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. En effet, les pilotes de rallye de renom Thierry Law-Long, Damien Dorseuil, et Olivier Payet étaient présents sur le circuit de Saint-Louis aux côtés des ténors du karting tels que Aurélien Bouic, Rémi Fontaine et Cédric Turpin et Imran Ravate mais aussi des pilotes émergents comme Benjamin Adam, Samir Gany, Haçan Badat ou encore Sacha Dambreville. C’est avec émerveillement que les enfants ont regardé les champions en découdre. Ces derniers n’ont pas manqué d’encourager leur favori avec beaucoup de ferveur !



Le jeune champion de karting Benjamin Adam, 13 ans, a d’ailleurs pu échanger avec les enfants, qui lui ont fait un retour positif sur leur expérience : « Ils ont trouvé ça super. Moi, j’ai commencé le kart à l’âge de cinq ans. Faire partager notre passion à tous, c’est vraiment quelque chose qui me plaît. C’est formidable ! »



À l’issue de la course des champions, deux classements symboliques ont été réalisés. Un classement au chrono où Aurélien Bouic, vainqueur de la coupe de la Réunion, est arrivé en première position suivi respectivement par le champion de rallye Damien Dorseuil et le pilote de karting Cédric Turpin. Pour le classement scratch, c’est Damien Dorseuil qui termine premier. Aurélien Bouic finit sur la deuxième marche du podium devant Rémi Fontaine, champion de karting KZ 2022.



Les enfants apprennent les gestes qui sauvent



Si cette matinée est placée sous le signe de l’amusement, les enfants ont également participé à deux ateliers animés par les équipes de la Protection Civile de la Réunion. L’un portant sur la Position Latérale de Sécurité (PLS) et l’autre sur le massage cardiaque. « Cette initiation a pour but de donner envie aux jeunes plus tard de faire une formation complète », nous explique Yves Dafreville, le président d’honneur de la Protection Civile. « Nous sommes très attachés aux valeurs citoyennes », ajoute Ibrahim Ingar.



La quarantaine d’enfants repartent de cette matinée sensibilisés aux gestes qui sauvent et grisés par l’expérience qu’ils ont vécu aux côtés de champions. Une 289ème opération couronnée de succès !