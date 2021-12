A la Une .. Les marmailles de 1000 Sourires s'envolent avec Hélilagon et Air Austral pour fêter Noël

Une vingtaine de petits saint-paulois, parrainés par l’association 1000 Sourires, ont pu fêter Noël de manière originale. Les équipes d’Hélilagon et d’Air Austral se sont jointes à Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires, pour leur faire vivre un Noël inoubliable, sur terre et dans les airs. Par NP - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 07:12



Cadeaux et baptêmes de l’air

L’après-midi se poursuit par une distribution de cadeaux en compagnie des équipes d’Air Austral. Fidèle partenaire de l’association depuis plusieurs années, la compagnie aérienne a permis de faire venir les invités de métropole pour les opérations de Noël organisées par l’association. Stéphanie Bégert et Emmanuelle Naoures, de la direction de la communication, ainsi que Fréderic Schildknecht, chef de cabine de la compagnie, sont également venus les bras chargés de cadeaux pour les enfants. Chacun est ainsi reparti avec une maquette d’avion, à mettre sous son sapin de Noël.

Après avoir pris la pose pour la photo de famille avec les invités, les marmailles ont appris par le Père Noël qu’ils allaient faire leur baptême de l’air en hélicoptère. L’annonce de cette surprise a été accueillie avec de grands cris de joie. “C’est l’un de mes plus grands rêves de voler dans les airs”, confie Dailizia, déjà très émue.

Par petits groupes, les Very Important Marmailles ont ensuite pris place à bord des deux appareils mobilisés spécialement pour eux par David Lary, directeur d'Hélilagon. Chacun a pu profiter d’un vol d’une dizaine de minutes, pour découvrir Saint-Paul, vue d’en haut. En l’air, les petits passagers n’en ont pas loupé une miette. “C’est trop beau de voler au-dessus des routes, des maisons et même de la mer”, sourit Thaïs.

Football Freestyle et magie

Une fois revenus sur la terre ferme, les marmailles ont pu découvrir la surprise suivante. Ils ont eu le droit à un petit spectacle, juste pour eux, avec une vue imprenable sur la baie de Saint-Paul. Vadrame Clair captive les enfants avec un tour de magie où il doit deviner les cartes que chacun a tiré au hasard. Il s’amuse à les faire apparaître dans ses poches ou même dans les chaussures de son jeune public, émerveillé ... Il laisse ensuite la place aux deux champions de Freestyle Football « Clem Keym » et Mathieu Pierron. Les deux freestyleurs lancent leur bande musicale et enchaînent les figures pour le plus grand bonheur des marmailles.

“Je remercie Hélilagon et Air Austral, qui sont de fidèles partenaires de l’association souligne Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. Nous sommes heureux d’avoir permis à ces marmailles de repartir avec de beaux cadeaux, d’avoir fait de belles rencontres et d’avoir pu voler à bord des hélicoptères, qu’ils admirent habituellement de loin. Je tiens à également à remercier les parrains de l’association et nos invités venus de métropole qui ont donné de leur temps pour faire vivre un Noël de Rêve aux enfants”.

brahim Ingar, président de l'Association 1000 Sourires et l'équipe de bénévoles remercient l'ensemble des partenaires qui leur ont permis malgré les difficultés liées à la crise Covid-19 d'organiser en cette année du 15ème anniversaire de l'association, 15 opérations et de parrainer 650 enfants.

1000 Sourires c'est à ce jour : 271 opérations réalisées et 11 320 marmailles parrainés.

