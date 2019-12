Les marmailles de 1000 Sourires jouent les gendarmes en herbe

Ensuite, les Very Important Marmailles ont appris à être des usagers de la route exemplaires, avec la brigade en charge de la sécurité routière. Environ dix ans avant l’obtention de leurs permis, ces futurs conducteurs ont découvert les appareils permettant aux gendarmes de repérer et de sanctionner les comportements dangereux sur la route. Et parce que la pratique vaut mieux que les discours, les gendarmes ont également proposé aux enfants d’enfiler des lunettes qui simulent la consommation d’alcool et de produits stupéfiants.