A la Une . Les marmailles de 1000 Sourires jouent les cavaliers en herbe

Ils ont fait la rencontre de Gégé, Biscotte ou encore Westley. Une quarantaine de petits saint-paulois parrainés par l’association 1000 Sourires ont découvert l’équitation au Club Hippique de l’Hermitage. Par NP - Publié le Dimanche 17 Juillet 2022 à 08:10





Les marmailles ont commencé par une visite guidée, en compagnie de Mathieu, l’un des moniteurs du Club Hippique de l’Hermitage. Ce dernier leur a proposé d’en apprendre davantage sur les chevaux et le fonctionnement d’un centre équestre en les interrogeant. “D’après vous, comment on appelle une personne qui donne des cours dans un centre équestre ?”, leur lance Mathieu. “Les équestreurs”, tente un petit garçon. “C’est un moniteur", s’amuse Mathieu. "Comment s’appelle celui qui prend soin des pieds du cheval ?”, poursuit Mathieu. “Un sabotier ?”, essaye une petite fille. “C’est le maréchal-ferrant, qui ferre les sabots du cheval", répond Mathieu. "Allez, plus facile, quel est le nom de la personne qui soigne les bobos des chevaux ?”. “Un soigneur”, hésite un petit garçon. “Gagné", le félicite Mathieu. Dans un centre, le palefrenier est aussi très important car il est chargé plus globalement du bien-être du cheval”.



Les enfants prennent alors conscience que s’occuper d’un cheval n’est pas une mince affaire. “Ils boivent entre 30 et 40 litres par jour, et on leur donne à manger des granulés matin, midi et soir et du foin l’après-midi. Surtout, le centre ne ferme jamais vraiment car il faut s’occuper des chevaux tous les jours de l’année. Pas de vacances ou de jour férié” souligne Mathieu.



Une belle complicité avec les chevaux du centre équestre



Justement, pendant l’atelier brossage et pansage, les marmailles vont apprendre à prendre soin des chevaux. Ils apprennent d’abord à reconnaître et nommer les différentes parties du cheval. Encolure, croupe, garot, naseau ou encore toupet : ils se familiarisent avec un tout nouveau vocabulaire. Puis c’est le moment tant attendu : par petits groupes, les enfants choisissent un cheval et s’occupent de lui. “Moi je veux celui qui a un point d’interrogation sur son dos”, demande Gajendra. Juste à côté, Fanja et Lola choisissent de s’occuper de Gégé, la doyenne du club, âgée de 31 ans. Les petits cavaliers en herbe apprennent ensuite à diriger les chevaux en marchant et en trottinant à côté d’eux, avant de prendre place sur les selles pour leur première balade.



La journée se poursuit avec une démonstration des talents des champions du club. Agathe impressionne les marmailles en enchaînant les sauts d’obstacles. Les équipes du club leur installent ensuite un parcours d'obstacles pour un challenge par équipe. Une petite compétition dans une atmosphère bon enfant qui marque la fin de cette belle journée sportive.



“Toute l’équipe était heureuse d’avoir les enfants de 1000 Sourires au club aujourd’hui. Nous avons pu leur partager notre passion et nous espérons que ça leur donnera envie de continuer à découvrir l’équitation”, se réjouit Elsa, monitrice au Club Hippique de l’Hermitage.



"Cette opération est importante pour nous et nous savons que pour les marmailles issus de familles modestes, il n’est pas toujours possible de pratiquer cette activité", souligne Ibrahim Ingar, président de l'Association 1000 Sourires. "Je tiens à remercier les équipes du Club Hippique de l’Hermitage pour cette belle opération placée sous le signe du sport et du partage”.



1000 Sourires c'est à ce jour 279 opérations réalisées et 11 784 marmailles parrainés.





