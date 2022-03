A la Une .. Les marmailles de 1000 Sourires font leur baptême de plongée en compagnie de Titi le Comik

L’Association 1000 Sourires a permis à une quinzaine de petits Saint-Paulois de faire leur baptême de plongée, au large de Saint-Gilles. Ils ont donné leurs premiers coups de palmes dans la Grande Bleue en compagnie des équipes de Bleu Marine Réunion et de Titi le Comik, parrain de cette première opération 2022 de l'association. Par LG - Publié le Samedi 12 Mars 2022 à 19:48





“Aujourd’hui, nous allons vous équiper, vous allez partir en mer, et vous allez plonger les enfants. Et il y a une deuxième surprise: vous allez plonger avec Titi le Comik, je crois que vous le connaissez ?”, questionne Yves Reignier, gérant de Bleu Marine Réunion. Les marmailles répondent en chœur, avec un grand OUI, pendant que Titi vient les saluer : “c’est la première fois que je participe à une opération avec l’Association 1000 Sourires confie l’humoriste. Et c’est aussi la première fois que je vais plonger en mer. D’ailleurs, j’ai pas mal d’appréhension, mais je suis heureux de vivre cette expérience avec vous les enfants."



Les enfants et leur parrain prennent ensuite la direction des vestiaires où ils troquent leurs vêtements contre une combinaison de plongée, un masque et des palmes. Puis, c’est l’heure du briefing avec les moniteurs. Les marmailles apprennent ainsi comment “décompresser” mais aussi comment communiquer avec leurs moniteurs sous l’eau.



Une dizaine de minutes, en tête à tête avec les poissons de la réserve marine



Le sourire aux lèvres, les marmailles embarquent un à un dans les bateaux du club de plongée, direction le spot de plongée du Canyon, à la sortie du port de Saint-Gilles. Titi est le premier à se lancer, pour montrer l’exemple. “Marmailles ma la peur, mais moin lé sur que mi sa kiffer”, rigole l’humoriste avant de quitter le bateau avec Djevan, le premier petit plongeur volontaire. Ils remontent après une dizaine de minutes, émerveillés. “J’ai vu plein de poissons, c’était génial, j’aimerais déjà recommencer”, commente le petit garçon. Ses petits camarades se mettent ensuite à l’eau un à un et sont tout aussi heureux au moment de regagner le bateau et de décrire ce qu’ils ont observé sous l’eau. Pour garder un souvenir de cette belle matinée, ils reçoivent ensuite un diplôme de plongée, à leur retour sur le port.



"L’association est heureuse d’avoir permis à ces enfants issus de familles modestes de découvrir la plongée sous-marine. Je tiens à remercier l'équipe de Bleu Marine Réunion ainsi que Titi le Comik, qui a parrainé cette opération. Grâce à eux, les marmailles ont vécu une journée pleine d’émotions, de découvertes et de rires", conclut Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires.





“Ma maman m’a juste dit que j’allais faire du bateau, je ne savais pas que j’allais plonger, c’est une super surprise”, confie Laly, à peine arrivée sur le port de Saint-Gilles. Comme elle, le petit groupe d’enfants originaires des hauts de Saint-Paul découvre le programme que leur a réservé Ibrahim Ingar, président de l’Association

1000 Sourires “Aujourd’hui, nous allons vous équiper, vous allez partir en mer, et vous allez plonger les enfants. Et il y a une deuxième surprise: vous allez plonger avec Titi le Comik, je crois que vous le connaissez ?”, questionne Yves Reignier, gérant de Bleu Marine Réunion. Les marmailles répondent en chœur, avec un grand OUI, pendant que Titi vient les saluer : “c’est la première fois que je participe à une opération avec l’Association 1000 Sourires confie l’humoriste. Et c’est aussi la première fois que je vais plonger en mer. D’ailleurs, j’ai pas mal d’appréhension, mais je suis heureux de vivre cette expérience avec vous les enfants."Les enfants et leur parrain prennent ensuite la direction des vestiaires où ils troquent leurs vêtements contre une combinaison de plongée, un masque et des palmes. Puis, c’est l’heure du briefing avec les moniteurs. Les marmailles apprennent ainsi comment “décompresser” mais aussi comment communiquer avec leurs moniteurs sous l’eau.Le sourire aux lèvres, les marmailles embarquent un à un dans les bateaux du club de plongée, direction le spot de plongée du Canyon, à la sortie du port de Saint-Gilles. Titi est le premier à se lancer, pour montrer l’exemple. “Marmailles ma la peur, mais moin lé sur que mi sa kiffer”, rigole l’humoriste avant de quitter le bateau avec Djevan, le premier petit plongeur volontaire. Ils remontent après une dizaine de minutes, émerveillés. “J’ai vu plein de poissons, c’était génial, j’aimerais déjà recommencer”, commente le petit garçon. Ses petits camarades se mettent ensuite à l’eau un à un et sont tout aussi heureux au moment de regagner le bateau et de décrire ce qu’ils ont observé sous l’eau. Pour garder un souvenir de cette belle matinée, ils reçoivent ensuite un diplôme de plongée, à leur retour sur le port."L’association est heureuse d’avoir permis à ces enfants issus de familles modestes de découvrir la plongée sous-marine. Je tiens à remercier l'équipe de Bleu Marine Réunion ainsi que Titi le Comik, qui a parrainé cette opération. Grâce à eux, les marmailles ont vécu une journée pleine d’émotions, de découvertes et de rires", conclut Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. 1000 Sourires c'est à ce jour : 272 opérations réalisées et 11 336 marmailles parrainés.













Instagram 1000 Sourires