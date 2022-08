A la Une . Les marmailles de 1000 Sourires en prennent plein la vue dans la Grande Roue

Avec le soutien de Jérôme Abelard, gérant de la Société Attraction Réunion, l’Association 1000 Sourires a privatisé la Grande Roue fraîchement débarquée sur le front de mer de Saint-Paul pour une trentaine de marmailles. Les petits chanceux, parrainés par l’association, ont admiré leur ville depuis les nacelles, en compagnie de l’humoriste Marie-Alice Sinaman, marraine historique de 1000 Sourires. Par NP - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 07:15

Ce n’est qu’une fois débarqués du bus, près du boulodrome du Front de Mer de Saint-Paul que les enfants ont découvert la surprise que leur a réservé l’Association 1000 Sourires. “Bienvenue à la Grande Roue les enfants. Ce matin, on vous déroule le tapis rouge, une session de la Grande Roue est spécialement réservée pour vous”, leur annonce Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires.



C’est Hugo, le fils de Jérôme Abélard, gérant de la société Attraction Réunion qui accueille ensuite les marmailles et les installe par petits groupes dans les nacelles. “Depuis que j’ai aperçu la Grande Roue, je rêvais de pouvoir monter dedans, confie Anoï. Je suis trop contente, même si j’espère qu’une fois en haut, je n’aurais pas trop peur”.



Pour cette opération inédite, les VIM (Very Important Marmailles) de l’association sont accompagnés d’une VIP : Marie-Alice Sinaman, marraine de 1000 Sourires. “A chaque opération, les sourires sur les visages des enfants me font chaud au coeur. On vit des émotions fortes ensemble”, se réjouit Marie-Alice Sinaman.



Un panorama à couper le souffle



Sayadevi regarde le monstre d’acier de 44 mètres de haut avec un peu de méfiance “vous croyez que là-haut, ça va beaucoup bouger”, interroge-t-elle. “Mais non, la rassure Noa, moi je suis sûr que ça ne fait pas peur”. Pendant que les nacelles s’élèvent, la peur laisse place à l’émerveillement. Les petits saint-paulois peuvent admirer l’océan, les montagnes, le débarcadère, le Cap Lahoussaye, ou encore l’entrée de la route des Tamarins. "Je ne pensais pas qu’on verrait aussi loin, c’est vraiment très beau”, s’enthousiasme Yaël. Pour mettre l’ambiance, le jeune forain allume la musique et les enfants se mettent à chanter les derniers tubes de la Mafia Endémik.



“Nous sommes heureux d’avoir pu proposer une belle activité à ces enfants, pendant les vacances scolaires. Même si la Grande Roue est installée sur leur commune, pour de nombreux marmailles des hauts, c’est déjà loin et cette sortie est un beau cadeau qu'ils ont apprécié » conclut Ibrahim Ingar.



La Grande Roue devrait rester à Saint-Paul au moins jusqu’au mois d’octobre. Son propriétaire souhaite ensuite la faire voyager aux quatre coins de l'île.