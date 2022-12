A la Une .. Les marmailles de 1000 Sourires dans les coulisses de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros

Une matinée dans la peau d’un voyageur VIP, en guise de cadeau de Noël anticipé. Une trentaine de petits saint-paulois parrainés par l’Association 1000 Sourires ont été accueillis par les équipes de l’aéroport de La Réunion Roland Garros et leurs partenaires. Les marmailles ont pu fouler le tarmac et ont même pris un repas préparé par les équipes de Servair Réunion, à bord d’un avion d’Air Austral. Un rêve éveillé pour ces VIM (Very Important Marmailles), particulièrement pour ceux qui n’étaient jamais venus à l’aéroport ou n’avaient encore jamais pris l’avion. Ludovic Ajorque, Attaquant du RC Strasbourg – Ligue 1 de football et parrain de l’association, était à leurs côtés pour ce moment inoubliable. Par NP - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 12:20

Le petit groupe d’enfants a commencé par découvrir le rez-de-chaussée de l’aéroport, et notamment les fresques qui racontent l’histoire de l’aviation avec d’incroyables machines volantes réelles et imaginaires. Ils se sont ensuite dirigés vers le premier étage, réservé aux départs, pour jeter un œil à la piste mais aussi aux travaux de la nouvelle aérogare bioclimatique, impressionnant chantier en construction. Les marmailles ont ensuite pris un goûter dans la salle panoramique avec vue sur les pistes, en compagnie de Fabrice Grondin, directeur des Opérations et membre du directoire de l’aéroport.



Les petits voyageurs d’un jour ont ensuite poursuivi leur visite à bord d’un bus de l’aéroport, afin de s’approcher des avions en toute sécurité. Les VIM de 1000 Sourires ont ainsi pu voir décoller et atterrir plusieurs avions de très près. Ils ont également vu un hélicoptère du SAMU décoller du parking d’Hélilagon, pour partir en intervention.



Dernière étape de cette matinée forte en émotions : les enfants ont été accueillis par les équipes d’Air Austral dans un Boeing 777 pour un déjeuner à bord offert par la Servair Réunion, comme s’ils avaient embarqué pour un long voyage. Ils ont également visité l’avion avec le personnel naviguant d’Air Austral, et ont pu poser toutes leurs questions sur les métiers de steward et d’hôtesse de l’air.



Tout le monde a ensuite regagné le bus, direction Saint-Paul, après un passage au pied du sapin pour recevoir des cadeaux offerts par les équipes de l’aéroport et leurs partenaires : Air Austral, Relay, Case à Pains, Newrest et Soleil Réunion.



“L’aéroport est un endroit qui fait rêver, et nous sommes heureux d’avoir pu faire découvrir les coulisses aux enfants, se réjouit Fabrice Grondin. Et c’était d’autant plus émouvant que nombre d’entre eux nous ont expliqué qu’ils n’y étaient encore jamais venus et n’avaient jamais pris l’avion. Nous espérons les y revoir bientôt, pour de beaux voyages”.



“C’était un beau cadeau de Noël pour ces enfants, qui ont pu visiter l’aéroport en VIP souligne Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. Ils ont pu découvrir des endroits inaccessibles parce que hautement réglementés et sécurisés. Je remercie les équipes de l’aéroport d’avoir ouvert les portes de cet univers à ces enfants”.