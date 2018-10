Société

Les marmailles de 1000 Sourires au Golf du Bassin Bleu

Le swing, le putt et la sortie du bunker (bac à sable) n’ont plus de secret pour une vingtaine de VIM (Very Important Marmailles) parrainés par l'Association 1000 Sourires qui ont participé mercredi à une séance d’initiation au golf du Bassin Bleu à Villèle.



Fer de lance, le golfeur Fred Lam-Soo n’a pas eu à déployer les grands moyens pour convaincre Christian Canazzi, Jean-François Mourouguin , Jocelyn Cavillot, Grégory Simine, Johan Mouniama …, les champions de la Réunion et de France promotion grand Est midamateur à se joindre à cette belle opération. « C’est toujours un moment à part quand nous mettons en place une action en faveur de petits saint-paulois, sur le territoire même de la commune de Saint-Paul. Ça a toujours une saveur particulière », explique Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. Ravi, à chacune des actions de 1000 Sourires, d’accrocher une part de réalité aux rêves des enfants, celui-ci salue du reste, « ce privilège offert par la direction du Golf du Bassin Bleu ».

À juger par le sourire qui se dessinait sur leurs lèvres, Alicia, Faïna, Naëllie, Isaac, Mathieu, Klarel, Irann et les autres ont visiblement apprécié cet instant. Alignement du corps avec la balle, positionnement correct des mains sur le club, swing vers la droite ou la gauche... rien n’a été laissé au hasard.







Site de l'association :



www.facebook.com /1000sourires Différents ateliers concernant les techniques du swing, du putt et de la sortie de bunker étaient proposés aux enfants de 1000 Sourires. Et pour finir en beauté cette séance d’initiation, les golfeurs participants se sont alignés pour offrir aux enfants une belle démonstration.Site de l'association : www.1000sourires.re www.facebook.com /1000sourires



.