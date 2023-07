Les marmailles à la découverte du patrimoine de Saint-Paul

Tout d’abord, les élèves ont eu le plaisir d’assister à une pièce de théâtre de la Compagnie Baba Sifon, qui retraçait l’histoire de Raymond ALBIUS et de la culture de la vanille à Bourbon. Ensuite, l’animatrice de l’architecture et du patrimoine ainsi que le médiateur culturel du service patrimoine de la Ville sont intervenus dans chaque classe afin de présenter l’histoire du peuplement de La Réunion, depuis 1663 jusqu’à nos jours.



Enfin, lors d’une journée entière de visites guidées, les élèves ont eu l’occasion de remonter le temps en découvrant les sites historiques de Saint-Paul.



Suite à cette visite et aux différentes interventions, les élèves ont réalisé des affiches-carnets qui regroupent leurs dessins et écrits, retraçant les notions apprises tout au long du projet. Ce projet, coordonné par le service patrimoine en collaboration avec les référents culturels, Mme POUSTIS et Mme PAULUS de la circonscription de Plateau Caillou, a permis aux enfants de présenter leurs travaux lors d’une exposition qui se tient à la salle du Conseil à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul. Cette exposition sera ouverte jusqu’au 24 juillet 2023.