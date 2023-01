A la Une . Les marins du patrouilleur polaire L’Astrolabe mènent un exercice de survie en Antarctique

Les 6 et 7 janvier derniers, le patrouilleur polaire L’Astrolabe de la Marine nationale a conduit un exercice de survie en milieu polaire, à proximité de la station française Dumont-d’Urville (DDU) en terre Adélie. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 16:11

L'Astrolabe a navigué dans la zone pour contribuer à la mission de soutien à la logistique antarctique au profit de l’institut polaire français et des collectivités des terres australes et antarctiques (TAAF). C'était une première pour la Marine nationale.



Le scénario simulait une avarie importante survenant à bord du bâtiment français, à une centaine de nautique de la station Dumont-d'Urville. L'équipage a dû évacuer le navire et aménager un camp de fortune pour attendre les secours.



Cet entraînement a permis de tester le matériel embarqué et d'exposer l'équipage à des conditions extrêmes lors de l’exercice de survie. Il a permis également d'améliorer la coordination de la chaîne de secours.



Un expert du groupe militaire de haute montagne a partagé ses connaissances en matière de survie en milieu polaire aux marins. Les retours d'expérience permettront aux armées françaises d'améliorer le matériel dédié à la survie en milieu polaire et de disposer des capacités nécessaires pour mettre en œuvre des moyens de secours dans ce milieu isolé et extrême.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur