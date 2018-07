La grande Une Les marins du palangrier le Saint-André sont arrivés, 4 jours après le terrible drame

Ils sont éprouvés par ce qu'ils ont vécu. Les marins du navire de pêche Le Saint-André, viennent de débarquer au Port ouest.



L'équipage, qui était composé de huit marins de nationalité indonésienne et d'une vingtaine de Réunionnais, était en campagne de pêche à la légine dans les eaux australes lorsqu'un drame est survenu.



Ce lundi 16 juillet vers 17H45, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) basé au Port a été alerté qu'un accident grave s'était produit à bord du navire.

L'équipage du bateau avait demandé en urgence l'assistance médicale au profit de l'un de ses marins. ​Selon le récit de l'équipage, deux marins étaient à l’avant du navire quand un paquet de mer a projeté l’un d’entre eux à l'eau. Il a pu être repêché mais victime d'un arrêt cardiaque, et malgré les efforts de réanimation de l’équipage, le marin de nationalité indonésienne âgé de 30 ans a été déclaré décédé à 18h55. Le deuxième marin ainsi qu’un lieutenant du bord ont quant à eux été victimes de blessures plus légères.



Le navire qui faisait route vers l’archipel de Crozet pour pêcher la légine était à 585 milles nautiques (1000 km) de Crozet et 950 milles nautiques (1760 km) de La Réunion.



Ce vendredi matin, Le Saint-André, propriété de l'armateur Laurent Virapoullé, a été escorté par le patrouilleur polaire de la Marine Nationale L’Astrolabe, qui faisait route également vers La Réunion et qui a été dérouté par le CROSS pour venir en aide à l'équipage.

