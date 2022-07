La grande Une Les marins du bateau sri lankais n'avaient plus de vivres

​Ce dimanche soir, le débarquement des six marins à bord de l'Imula se poursuit méthodiquement sur le plan médical avant leur acheminement vers la PAF en rétention administrative. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 19:55





Une fois cet examen médical complet achevé, les six marins, dont on ignore encore s'ils ont choisi la destination Réunion pour y demander l'asile ou s'ils ont rencontré une avarie, seront ensuite acheminés vers les locaux de la Police aux Frontières à Gillot. Le bateau Imula battant pavillon sri lankais a accosté à 16 heures au port de plaisance du Port Ouest ce dimanche.L'examen des marins par un médecin se poursuivait encore à 19H30. Ce contrôle sanitaire est minutieux. Il faut environ une heure pour chacun d'entre eux pour la réalisation d'un check up complet.Selon nos informations, les navigants de ce bateau de pêche de 15 mètres de long se portent bien malgré les 21 jours passés en mer.Leur bateau a été localisé pour la dernière fois dans un port d'une île située dans la mer des Laquedives, entre la pointe de l'Inde et du Sri Lanka.Les marins ne disposaient plus de vivres. Aucune nourriture n'a été trouvée à bord.Une fois cet examen médical complet achevé, les six marins, dont on ignore encore s'ils ont choisi la destination Réunion pour y demander l'asile ou s'ils ont rencontré une avarie, seront ensuite acheminés vers les locaux de la Police aux Frontières à Gillot.