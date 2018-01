La tempête tropicale Berguitta perd de son intensité et sa trajectoire s’éloigne de La Réunion. Météo France confirme qu’elle ne présente plus de menace pour notre île.



Dans ce contexte, la mairie de Saint-Paul maintient le marché forain de ce samedi 20 janvier sur le front de mer et celui du dimanche 21 janvier à l’Hermitage.