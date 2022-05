Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Les mamans saint-leusiennes à l’honneur !

C’est avec un jour d’avance que la Ville de Saint-Leu a convié les mamans de la commune à une journée détente, suivie d’une soirée festive dans le Parc du 20 décembre.

Esthétique, coiffure, bien-être : les mamans pouvaient s’inscrire gratuitement à plusieurs ateliers pour prendre un temps précieux, uniquement pour elles et leur épanouissement personnel !

Sous le chapiteau du Parc 20 décembre, le stand coiffure n’a pas désempli et pour cause, les dames présentes étaient ravies de pouvoir bénéficier de professionnels pour prendre soin d’elles. Au stand bien-être, les appréciations laissées par les mamans sont élogieuses : “trop bien”, “top le massage”, “super la réflexologie plantaire !”.

De l’avis de Mélissa, professionnelle du bien-être, “les mamans ne s’accordent pas suffisamment de temps de pause, de soins comme la réflexologie plantaire, que je pratique. C’est un bonheur de les initier, de faire découvrir l’importance du bien-être”.

Croisée sur le stand coiffure, une future maman ne cache pas son enthousiasme : “c’est ma première fête des mères, c’est super sympa de venir ici se faire chouchouter, on en a besoin !”. Après une séance de massage, un passage au stand onglerie, un brushing, nos mamans ont pu immortaliser ce joli moment devant un photomaton.

La journée s’est clôturée en beauté avec une réception festive et conviviale. Vêtues de leurs plus belles tenues, plusieurs mamies ont offert au public un défilé de mode avant le lancement de la soirée dansante.

Le Maire et le Conseil municipal étaient présents à cet événement où l’ambiance et la bonne humeur étaient de mise. Bruno Domen a tenu à rendre hommage à toutes les mamans : “Femme forte, active, sportive, artiste, chef d’entreprise, maman à plein temps à la maison…vous avez chacune vos talents, vos compétences, votre personnalité. Soyez toujours fière de vous, soyez fière de la maman et aussi de la femme que vous êtes !”



Toutes les photos de cet événement en cliquant ici





Dans la même rubrique : < > La fête des Mères célébrée à Saint-Paul Noces de diamant des époux Constant