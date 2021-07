Société Les makotes se font remarquer sur le bord des routes du rallye

L​'association Brigade Nature pousse un coup de gueule. Le passage du rallye dans leur quartier de Sainte-Suzanne a attiré des badauds qui on laissé leurs déchets derrière eux. Par LG - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 12:18

Le Tour Auto n'échappe pas au manque de civisme des makotes. "Voilà à quoi ressemble un nettoyage après le rallye qui a eu lieu vendredi soir", déplore, photo à l'appui, l'Association brigade nature qui se dit porte parole des habitants mécontents de la Renaissance à Sainte-Suzanne.



En plus des bouteilles en verre qui jonchent le sol, des masques ont été jetés dans les champs de cannes. Selon l'association, "cette fois-ci aucun habitant des quartiers n’a été prévenu et ceux de la Renaissance ont été bloqués deux jours de suite. Les panneaux comme par hasard n’étaient pas mis pour prévenir. Nous respectons le sport et les adeptes mais le vivre-ensemble est primordial sur notre île et il ne peut se faire sans le respect de ceux qui ne partagent pas cela", fustige l'association.







