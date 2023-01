A la Une . Les mairies du Port et de St-Paul solidaires du mouvement de grève contre la réforme des retraites

Ce sont pour l'heure les deux seules communes à soutenir le mouvement de grève de ce jour contre la réforme des retraites. Après la mairie de St-Paul qui l'a annoncé samedi, celle du Port ainsi que son CCAS sera également fermée ce mardi. Par La rédaction - Publié le Mardi 31 Janvier 2023 à 09:28



À Saint-Paul, les services dépendants de la Mairie ne pourront être assurés ce mardi 31 janvier en l’absence du personnel pour garantir l’encadrement des enfants en toute sécurité. Cela concerne le périscolaire du matin, le service minimum d’accueil dans les écoles, les services de la restauration scolaire, la surveillance de la pause méridienne, l’accompagnement des élèves de la maternelle, le nettoyage des classes ainsi que l'entretien des cours. "Il est vivement recommandé aux parents de prendre leurs dispositions afin de trouver une solution alternative au plus tôt. Pour davantage d’informations sur l’accueil des élèves par les professeur.es, nous vous invitons à vous rapprocher du chef d’établissement", explique la municipalité dans un post sur sa page Facebook.

De son coté, la mairie du Port assurera un service minimum afin d’assurer la continuité du service public, qui pourra être mobilisé par téléphone au 02 62 42 87 00 ou en se présentant à l’accueil de la mairie.



"Dans les écoles, le service minimum d’accueil sera fortement perturbé et les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée ne pourront être assurés", précise la municipalité. Cette dernière invite les parents à se renseigner auprès de chaque direction d’école et à prendre les dispositions nécessaires.



Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.