Les maires étaient contre le couvre-feu à 22 heures

Le communiqué de Serge Hoarau, président de l'Association des maires



C’est lors de la réunion hebdomadaire qui s’est tenue le mercredi 30 décembre à 15h que les maires de La Réunion ont été informés de la décision du Préfet d’instaurer un couvre-feu en deux étapes sur notre île pour la soirée de la Saint-Sylvestre.



Cette décision découle du Conseil de défense qui s’est tenu à Paris mardi. Elle fait suite à un échange entre le Ministère des Outre-mer et le Préfet, représentant de l’État à La Réunion.



Lors de cette séance, nous avons informé le Préfet que la première étape du confinement, de 22h à 1h du matin, n’avait pas lieu d’être et serait incomprise par la population réunionnaise. Notre proposition de retenir la deuxième étape, c’est-à-dire un couvre-feu de 1h à 5h a du sens, afin de permettre aux personnes qui ont décidé de réveillonner dans les restaurants ou encore à leur domicile de le faire en toute sérénité, comme il avait été convenu lors de nos réunions précédentes.



Aussi, j’invite les Réunionnais à faire acte de bon sens et de profiter de la soirée comme ils avaient prévu, de le faire conformément aux consignes de respect des gestes barrières (distanciation sociale, port du masque, 6 par table) et de rentrer au plus tard à 1h du matin.



Bon réveillon de la Saint-Sylvestre à vous toutes et à vous tous et bonne et heureuse année 2021 !