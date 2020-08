Les maires de l'ouest veulent rendre obligatoire le port du masque

La conférence des maires des communes du TCO s’est réunie ce jour. Prenant en compte l’évolution de l’épidémie de la Covid 19 dans notre île, les élus ont décidé d’un certain nombre de dispositions préventives afin de protéger la population et freiner la propagation du virus sur leur territoire.



Ainsi, les maires de La Possession, du Port, de Saint-Paul, de Trois Bassins et de Saint-leu vont prendre des arrêtés pour rendre obligatoire le port du masque sur le territoire de leur commune à partir du lundi 24 août au 6 septembre 2020.



Le TCO souhaite par ailleurs que les tests de dépistage soient accessibles au plus grand nombre. A cet effet, les maires sont prêts à mettre des salles supplémentaires à disposition de l’ARS pour l’ouverture de centres de dépistage.



Enfin, certaines manifestations sportives ou culturelles prévues dans les communes pourront être annulées ou reportées par les maires dès lors que les conditions de sécurité sanitaire ne seraient pas garanties.