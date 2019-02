Les maires de l'ouest remettent les cahiers de doléance au sous-préfet

Le sous-préfet Olivier Tainturier recevait ce matin les maires (ou leur représentant) de Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins et La Possession. Ces derniers venaient remettre au représentant de l'Etat de leur arrondissement les "cahiers citoyens" de leurs communes.



Le cahier de Trois-Bassins était le plus conséquemment empli des contributions citoyennes au débat qui fait suite au mouvement social dit des Gilets Jaunes. Le maire du port n'a quant à lui pas joué le jeu, bien que s'étant rendu à l'Elysée écouter Emmanuel Macron s'exprimer longuement devant les maires de l'Outremer venus lui dire les problèmes spécifiques à leurs territoires.



Les cahiers des quatre arrondissements seront scannés ce matin, envoyés en préfecture, qui synthétisera les données avant de les envoyer à la Bibliothèque Nationale de France. La BNF va sous-traiter à une entreprise privée le traitement des doléances des citoyens de plus de 10 000 communes ayant fait le choix de mettre des cahiers à disposition de leurs administrés.



Le résultat de ces consultations communales sera remis au président de la République, qui en tirera les conclusions quant à un changement éventuel de son action politique.