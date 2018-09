A la Une .. Les maires de La Réunion font bloc pour un week-end "No Sport"

Ce ne sera pas la "Fête du Sport", mais plutôt un week-end "No Sport". Face à la baisse des financements, la suppression des emplois aidés ou encore celle du financement du haut-niveau et des pôles, le Comité Régional Olympique et Sportif Réunion (CROS) a décidé de réagir.



Le CROS, à l’appel du Mouvement National du Sport Français, annule donc les manifestations sportives prévues pour ce week-end en protestation à la politique gouvernementale. Dans les cartons également, la réduction de 6 % du budget du ministère des sports et la suppression de milliers d'emplois.



Un rassemblement est donc organisé le samedi 22 septembre à partir de 9h devant la préfecture. Une motion devrait être remise au préfet.



Un mouvement que soutient l’Association des Maires de La Réunion.



La ville de La Possession, Saint-Denis, toutes les villes membres de la CIVIS (Petite-Ile, Saint-Pierre, Etang-Salé, les Avirons, Saint-Louis) ou encore de Saint-André ont d’ores et déjà annoncé la fermeture de l'ensemble des infrastructures sportives sur leur territoire les 22 et 23 septembre "Le Sport ne peut être considéré comme une charge mais bel et bien comme un investissement pour la Nation !", a par exemple déclaré Vanessa Miranville.



D'autres maires devraient continuer, dans les prochaines heures, de faire savoir l'attitude qu'ils adopteront le week end qui vient : à savoir la fermeture ou pas de leurs sites sportifs en guise de solidarité vis-à-vis des ligues sportives.





