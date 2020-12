A la Une . Les maires contestent le couvre-feu à 22h, pas celui d'1h du matin !

Joé Bédier, maire de Saint-André: "J'étais très surpris de cette décision, il n'y a pas à faire du copier-coller de Paris et le transposer à La Réunion. Il y a eu Noel ici et cela s'est bien passé. Je ne sais pas pour quelle raison on a décidé de changer de braquet. Une fois de plus, on oublie que nous ne sommes pas dans la même situation que dans l'hexagone. C'est un gâchis, notamment pour les restaurateurs qui vont voir leurs réservations fondre comme neige au soleil. C'est du gâchis: nous n'avons pas besoin de précipitation mais de l'anticipation.

Juliana M'Doihoma maire de Saint-Louis: "Il y a eu plusieurs semaines d'échanges en amont entre la préfecture et l'Association des maires pour voir comment on allait aborder ces fêtes de fin d'année. Finalement, cette décision tombe de manière tardive et directement de Paris, suite aux recommandations du conseil de sécurité et du Ministère des Outre-Mer. Je regrette que cette décision tombe de manière tardive, sachant que ce couvre-feu n'est pas tout à fait adapté à notre situation sanitaire. Il y a une certaine incohérence sachant que les autorités ont décidé de libéraliser le ciel réunionnais sans qu'il n'y ait de contrainte supplémentaire avec par exemple la mise en place d'un test covid à j+4. S'agissant du couvre-feu, il serait mieux de faire sauter le verrou de 22h et de revenir sur ce qui était initialement prévu à savoir, qu'il soit mis en place à partir d'1h. Nous devons rester malgré tout responsables face au virus."







Olivier Hoarau, maire du Port: "Nos traditions doivent être respectées. Comme vous, je suis désagréablement surpris par la décision d’un couvre-feu décidé 24H avant le Nouvel an. Ceci est injustifié aux vues de nos indicateurs locaux. Et c’est tout le sens de mon combat depuis le mois de mars de cette année pour la mise en œuvre d’un plan Réunionnais de la gestion de crise de façon différenciée d’avec celle de l’hexagone. Hélas ce n’est pas toujours le cas. C’est encore une décision prise depuis Paris qui s’impose à nous. Elle va priver les familles Réunionnaises d’une tradition de partages et de retrouvailles nécessaires après cette année particulièrement pénible pour nous tous. Il apparaît inutile et vain à quelques heures de cette soirée de tenter de faire infléchir Paris sur la non-application totale du couvre-feu. Cependant, un moindre mal à cette décision prise, serait de repousser l’heure de ce couvre-feu à 3H du matin pour que tout un chacun ait le temps de rentrer chez lui sans se précipiter dès minuit sonnant et que les professionnels de la restauration ne voient pas une énième fois leurs efforts réduits à néant. C’est cette demande qui doit être défendue par M. le Préfet de la Réunion ainsi que par le Président de l’Association des Maires, Serge Hoarau."

Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon: "Prendre une telle décision à 24h est catastrophique, notamment pour les restaurateurs et les salles de réception, qui font face à une pluie d'annulations. Des restaurateurs m'ont déjà fait part de leur désespoir, certains déjà échaudés par la crise, vont se retrouver avec un énorme préjudice financier. En revanche, rien n'est toujours fait pour juguler les attroupements dans les grandes surfaces."

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis: "La Préfecture de la Réunion a annoncé hier l’application d’un couvre-feu en deux temps pour la nuit de la Saint-Sylvestre, avec une circulation limitée de 22h à 1h et un couvre-feu total de 1h à 5h. Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis déplore cette décision prise au niveau national en Conseil de Sécurité sans aucune concertation avec les acteurs locaux. D’une part, ce couvre-feu a été établi sans aucune considération du contexte sanitaire local ou des spécificités de notre territoire. En effet, depuis le mois d’août, les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités et plus généralement toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais ont fourni des efforts constants considérables coordonnés par le Préfet, qui ont permis de faire baisser drastiquement la circulation du virus COVID-19 sur notre île. L’état hebdomadaire des contaminations nous le rappelle, la stratégie réunionnaise de gestion de l’épidémie a jusqu’à présent porté ses fruits sur notre territoire. Pour mémoire, au 25 décembre, la Préfecture et l’ARS, annonçaient un taux d’incidence à la Réunion de 31,4 pour 100.000 habitants, bien en deçà du seuil d’alerte de 50 pour 100.000 habitants. D’autre part, cette décision prise depuis Paris de manière unilatérale, et son annonce à la veille du réveillon remet en cause, sans préavis, l’ensemble des projets planifiés par les Réunionnaises et les Réunionnais, dans le respect des gestes barrières, comme ils le font depuis des mois, pour fêter l’événement. Elle ébranle tout autant le secteur économique déjà durement touché par la crise, en déstructurant

notamment l’organisation des professionnels du tourisme et de la restauration, qui devront par exemple, faire face à une vague d’annulation de réservations de dernière minute. Cette décision risque également d’entraîner des effets collatéraux directement dommageables pour la sécurité des familles réunionnaises en ce jour de réveillon du nouvel an. Sur les routes d’abord avec des risques majeurs d’embouteillages, d’accidents et de conduite sous l’emprise de l’alcool qui seront concentrés sur une plage horaire resserrée par l’application du couvre-feu. Mais également dans l’ensemble des communes de notre île dans lesquelles cette décision est jugée injuste car incompréhensible et subite. Une grande colère est ressentie à son égard. Pour ces raisons, la Maire de Saint Denis, Ericka Bareigts, a saisi le Ministre des Outre-mer afin de lui demander de suspendre le couvre-feu pour le territoire de la Réunion. Elle demande la poursuite de l’application de la stratégie réunionnaise de lutte contre la Covid-19 qui a démontré ces derniers mois toute son efficacité".



Huguette Bello, maire de Saint-Paul: "Ce n'est pas le préfet qui a décidé cela, c'est le conseil de défense, en petit comité (...) Après la loi sécurité globale et les diverses atteintes aux libertés, c'est l'entrave de trop (...) Les Réunionnais ont fait beaucoup d'efforts pour que le taux d'incidence diminue, les maires ont d'ailleurs indiqué hier au préfet lors de la réunion hebdomadaire que la population ne comprendrait pas cette décision (...) Je m'élève contre cette décision, il eût été préférable de laisser les Réunionnais célébrer cette fin d'année"







Vanessa Miranville, maire de La Possession: "Je suis étonnée à double titre de la soudaineté de ce couvre-feu, qui a été annoncé hier par le ministère des Outre-Mer. Par ailleurs, la situation n'est pas aussi alarmante dans notre île que dans le reste du territoire national.

Lors de cette réunion, il nous a été avancé que ce couvre-feu serait mis en place pour éviter des débordements et des accidents. C'est la première fois qu'on a un couvre-feu pour des raisons sécuritaires. L'objectif n'est pas très clair. C'est une mesure très forte. Je pense qu'on profite d'un prétexte sanitaire pour imposer une mesure sécuritaire. L'économie a déjà été malmenée cette année, des restaurants ont prévu des soirées et j'imagine qu'il y aura des annulations de réservations. La Réunion ne mérite pas ça."



