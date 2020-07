Economie Les magasins de bricolage Ravate deviennent Weldom

À compter du 2 juillet, quatre magasins de bricolage vont intégrer le réseau Weldom et basculeront sous cette identité. Un partenariat entre les deux enseignes qui renforcent ainsi 10 ans de collaboration. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 16:45 | Lu 572 fois

"Ensemble, c’est mieux", le slogan des magasins Weldom ne semble jamais avoir mieux résonné. Et pour cause, à partir de jeudi 2 juillet, quatre magasins de bricolage du groupe Ravate vont devenir Weldom. Sont concernés les magasins Ravate Butor, Saint-André, Saint-Paul Savannah et Saint-Pierre.



Cette opération n’est pas un rachat, mais bien un partenariat entre les deux groupes. Cette collaboration n’est pas nouvelle puisque depuis 2006, dans l’optique de bénéficier d’une supply chain pointue, le Groupe Ravate s’était rapproché de l’enseigne Weldom en mettant ses deux points de vente de Saint-Leu et de L’Etang-Salé aux couleurs de Weldom. "C’est la concrétisation d’une confiance mutuelle déjà bien établie", confie Zoubeir Ravate, le directeur d’enseigne.



Du côté de Weldom, l’enseigne peut compter sur la forte concentration des magasins Ravate à La Réunion pour s’implanter dans une région ou elle n’était, jusqu’à présent, que peu représentée.