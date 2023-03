A la Une . Les magasins Kaporal en redressement judiciaire

Kaporal, une enseigne de prêt-à-porter spécialisée dans le jean qui compte plusieurs magasin à la Réunion, a annoncé aujourd'hui son placement en redressement judiciaire face à des difficultés économiques importantes. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 09:57

Cette décision fait suite à une succession d'événements imprévus tels que les manifestations des "gilets jaunes", la pandémie de Covid-19, les grèves répétées et l'augmentation des coûts.



Kaporal, qui compte 113 boutiques en France, dont 86 en succursales, emploie 534 personnes. En 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 99 millions d'euros, soit une baisse de 20 % par rapport à l'avant Covid-19.



Fondée en 2004 par une famille marseillaise spécialisée dans le jean, Kaporal appartient aujourd'hui au fonds d'investissement anglo-saxon TowerBrook Capital Partners.



Les difficultés économiques de l'entreprise sont récurrentes depuis plusieurs années et la recherche d'un nouvel investisseur a été lancée, mais n'a pas abouti. Une audience est prévue dans les prochains jours au tribunal de commerce de Marseille.



Kaporal est la dernière d'une longue liste d'entreprises du prêt-à-porter à connaître des difficultés économiques, notamment Camaïeu, Go Sport, Gap France, Kookaï et San Marina. La diminution du pouvoir d'achat, consécutive à une forte hausse de l'inflation, a des conséquences sur le secteur du prêt-à-porter et d'autres entreprises pourraient suivre le même chemin.



