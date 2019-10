Les magasins "100 000 chaussures" sur le point de disparaître

L’enseigne, qui existe depuis plus de 40 ans, pourrait bien disparaître très prochainement du paysage réunionnais. Un petit commerçant local de moins, victime de la rude concurrence des prix dans ce secteur, comme l’explique le Quotidien.



Le groupe, en redressement judiciaire depuis le mois d’août, était de nouveau devant le tribunal de commerce de Saint-Denis hier. Les juges ont prononcé la mise en liquidation judiciaire en vue des nouvelles dettes constatées malgré la procédure de redressement.



4 magasins ont déjà fermé définitivement hier, dans le nord et l’est de l’île, laissant une dizaine de salariés sur le carreau. Restent les boutiques de Saint-Joseph, Saint-Pierre et Saint-Louis, ainsi que celle de Saint-Paul, qui devront prochainement se rendre au tribunal de commerce de Saint-Pierre pour très probablement y subir le même sort.