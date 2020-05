A la Une . Les machines à coudre se vendent comme des petits pains

Plus une machine à coudre en vue. Ce magasin du centre-ville de Saint-Denis a été dévalisé depuis le déconfinement. Et les commandes qui doivent arriver prochainement sont elles aussi déjà réservées par des clients ! "En 46 ans d’existence, c’est la première fois que nous n’avons plus du tout de stock de machines !" explique Karim Teraï, gérant de la boutique dionysienne, quelque peu surpris. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 11:34 | Lu 476 fois

Les besoins en masques lavables tombent à pic pour le secteur de la couture. Alors que de nombreux commerces sont en grande difficulté suite au confinement, le magasin Teraï Machines à coudre lui, ne connaît pas la crise.



"En 46 ans d’existence, c’est la première fois de notre histoire que nous n’avons plus du tout de stock ! Ni en machines neuves ni en occasions ! On a été quelque peu dévalisé oui", explique un peu surpris le gérant du magasin familial, Karim Teraï.



"On a eu beaucoup de demandes dès le 11 mai, de la part de particuliers, pour faire notamment des masques, mais aussi beaucoup de demandes des associations et des collectivités comme les mairies ou le département."



Il y a encore quelques jours à peine, une queue de plusieurs dizaines de personnes patientait à l’extérieur de la boutique pour acheter une machine à coudre, dans le respect des mesures barrières. Aujourd’hui en rupture de stock, le calme est revenu devant le magasin du centre-ville de Saint-Denis, mais les ventes elles se poursuivent:



"Nous allons recevoir une cinquantaine de machines prochainement, mais elles ont déjà toutes été réservées par des clients. Une autre livraison est prévue d’ici trois semaines, et là aussi, les réservations ont commencé", explique Karim Teraï.



C’est que l’approvisionnement, qui se fait par bateau, est encore perturbé suite à la crise du Covid-19.



En attendant, le magasin a déjà vendu ses stocks prévus pour la fête des Mères et le Salon de La Maison, finalement reporté au mois de septembre prochain:



"Depuis qu’on a repris le 11 mai, on a du travail dans notre activité, au moins jusqu’au mois de juin voire juillet. D’autant qu’on propose aussi du SAV et que les gens ont ressorti leurs vieilles machines du placard pendant le confinement, qui nécessitent parfois quelques réparations."



Une bonne nouvelle pour les équipes de Karim Teraï, qui sont très mobilisées depuis la réouverture, alors que la menace du chômage plane sur de nombreux secteurs d’activité, pour lesquels la reprise s’annonce bien plus lente.





