Les lycéens pour l’équilibre alimentaire Le projet régional "Lycéens, consom’acteurs citoyens" a été sélectionné parmi 400 projets au niveau National. Il vise à permettre aux lycéens de développer les outils de sensibilisation en lien avec leurs attentes et leurs centres d’intérêts.

La Région Réunion oeuvre pour la valorisation de la production locale avec les interprofessions afin d’intégrer plus de produits locaux dans les menus des restaurants scolaires. De même, la lutte contre l’obésité et le diabète fait partie des priorités régionales.



Le projet "Lycéens, consom’acteurs citoyens" allie ces deux engagements. Pour l’année scolaire 2017-2018 , environ 70 élèves répartis dans cinq lycées (Ambroise Vollard, Bellepierre, Georges Brassens, Mahatma Gandhi et Trois-Bassin) se sont portés volontaires pour élaborer des menus équilibrés, adaptés à leurs envie, à partir de produits locaux pour les cafétérias publiques.



À ce jour, quinze cafétérias publiques sont ouvertes dans les établissements et posent une alternative aux snacks extérieurs. Cependant, l’offre proposée ne correspond pas toujours aux attentes des élèves ou aux recommandations nutritionnelles. L’objectif de cette action a été de permettre aux lycéens de proposer des menus adaptés à leurs envies, tout en respectant l’équilibre alimentaire.

En collaboration avec des spécialistes de la diététique , les professionnels de la restauration des lycées, les équipes pédagogiques et la Région ; les élèves ont été avant tout sensibilisés à la question de l’équilibre alimentaire adapté à leur âge.

De la répartition des aliments, au nom des plats, en passant par leur valeur nutritionnelle, leur apport calorique, les élèves ont élaboré des menus adaptés, en lien avec le responsable de la cafétéria. Ils ont conçus des sandwichs aussi appétissants que diététiques, des salades variées, des tartines, des bagels, des burgers... Pour finir, ils ont pu les déguster et les évaluer, autant sur l’apparence que sur le goût.

Les menus plébiscités par les élèves seront partagés à tous les lycées ayant une cafétéria publique. Cette opération-pilote aura permis à la fois de sensibiliser les jeunes à leur propre alimentation, mais aussi de satisfaire tous les goûts tout en préservant équilibre alimentaire et santé !





Florent Barret, responsable cafétéria au lycée Ambroise Vollard :



"J’ai concrétisé la dizaine de menus que les élèves ont imaginés. C’est complètement différent de ce que l’on fait tous les jours. Il a fallu davantage de recherche pour trouver les produits que les élèves ont demandé. Ce sont des produits plus élaborés que ce que l’on sert en général à la cafétéria. Personnellement, j’ai appris beaucoup de choses sur l’équilibre alimentaire durant ces ateliers nutrition avec les élèves et les professionnels de l’alimentation"

