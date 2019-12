Les lycéens des Avirons solidaires pour les retraites

La protestation contre la réforme des retraites reste vive et trouve même des appuis inattendus. Dans certains établissements scolaires de l'île, et ce depuis mardi dernier et la nouvelle journée de grève générale, des lycées de l'île se sont joints au mouvement de contestation de réforme des retraites, en soutien avec leurs enseignants. Un signe tangible de cette fameuse solidarité intergénérationnelle sans doute.



Rajoutez-y une dose d'inquiétude sur le climat et vous obtenez un mouvement protéiforme comme celui qui s'est formalisé hier matin devant le lycée des Avirons.



Les lycéens, qui malgré leur jeune âge ont une pensée pour les retraites de leurs enseignants et sans doute de la leur dans 50 ans, ont sorti pancartes pour venir s'agréger au mouvement global. La mobilisation devait être maintenue ce vendredi.



Ce vendredi, des élèves du lycée de Trois-Bassins ont également bloqué leur établissement.