Les lycéens d'Amiral Bouvet nettoient le front de mer de Saint-Benoît

Des élèves de seconde et de terminale du Lycée Amiral Bouvet ont nettoyé le front de mer de Saint-Benoît lors de ce "World clean up day", la "journée mondiale du nettoyage de la planète". Par LG - Publié le Samedi 17 Septembre 2022 à 14:57

A l’occasion du World Clean up day, une quinzaine d’élèves de seconde et de terminale du Lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît a participé au ramassage et au nettoyage des déchets sur le littoral de leur ville.

​Accompagnés de leur professeur d’Histoire-Géographie, Madame Joliot, ils ont été encadrés par Julie Cochard de l’association Réunionnais Volontaires qui avait appelé les citoyens à participer à cette journée mondiale centrée sur la préservation de l’environnement.



Les élèves se sont retroussés les manches et ont enfilé leurs gants pour ramasser les déchets de 9h à 12h ce samedi. C’est leur première action dans un projet qu’ils mènent tout au long de la l’année. Cette initiative doit les amener à réfléchir sur leur engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique et à envisager des pistes d’actions dans le cadre du développement durable.