Sport Réunion Les lutteuses réunionnaises brillent au niveau national





Pour la délégation réunionnaise, l'objectif a été largement atteint avec sept médailles dont un titre de championne de France pour Marine Lecour Grandmaison, une médaille d’argent pour Juilette Rondet, et cinq médailles d’argent pour Céline Martin, Soumaya Hadjy Mamode, Noémie Béton, Lorine Thiancourt, Alanna Guichard.



Chez les minimes elles étaient huit engagées dont une première participation pour cinq d’entre elles. Au final 2 filles décrochent une médaille de bronze (Lorine Thiancourt, Alanna Guichard). Cerise sur le gâteau, le lutte club de Saint-Joseph décroche la première place des clubs français chez les juniors.





--

Les résultats détaillés :

1 Médaille d’or : Marine Lecour Grandmaison ( junior 68 kg, LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat) championne de France en titre elle domine largement ses adversaires. Elle marque des points important pour les futurs championnats d’Europe.

1 médaille d’argent : Juliette Rodet ( junior, 53 kg, LC St Joseph, club élite St-Joseph) Elle maitrise très bien sa compétition. Très belle finale contre sa concurrente directe dans sa catégorie avec un score serré pendant la majeur partie du match.

5 médailles de bronze : Soumaya Hadjy Mamode ( junior, 57 kg LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat). Elle perd en demi-finale contre sa concurrente directe puis décroche sa médaille de bronze en dominant largement son adversaire.

( junior, 57 kg LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat). Elle perd en demi-finale contre sa concurrente directe puis décroche sa médaille de bronze en dominant largement son adversaire. Noémie Béton (cadettes 53 kg, DOC Etang-Salé, club élite St-Joseph) bonne compétition, gagne par grande supériorité son dernier match.

(cadettes 53 kg, DOC Etang-Salé, club élite St-Joseph) bonne compétition, gagne par grande supériorité son dernier match. Céline Martin ( cadettes 65 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) En demi-finale elle s’incline contre la futur championne de France. Puis elle décroche sa médaille de bronze en réalisant un très beau match.

( cadettes 65 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) En demi-finale elle s’incline contre la futur championne de France. Puis elle décroche sa médaille de bronze en réalisant un très beau match. Lorine Thiancourt ( minime 54 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) elle réalise une très grande compétition, s’incline en demi-finale contre la futur championne de France. Elle décroche ensuite sa médaille de bronze avec beaucoup de lucidité.

( minime 54 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) elle réalise une très grande compétition, s’incline en demi-finale contre la futur championne de France. Elle décroche ensuite sa médaille de bronze avec beaucoup de lucidité. Alanna Guichard (minime 66 kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) elle s’incline lors de son 1er match mais gagne tous les autres jusqu’à sa médaille en luttant avec conviction.

1 place de 5éme : Elise Poupel (minime 42 kg, DOC Etang-Salé) bonne compétition, elle gagne 2 matchs et perd 2 dont la petite finale.

4 places de 7éme : Corré Diamondra ( LCSJ), HOAREAU Florianne (ROCS : Salazie), GRONDIN Camille (ALED : Entre-Deux), LEPERLIER Anaïs (DOC)

Ne classe pas : Emma Lecomte, LIM-SHUK Manon Sarah, TURPIN Loanne Le championnat de France de lutte féminine (minimes, cadettes, juniors) s’est déroulé le week-end dernier à Vallet en Loire Atlantique. Les 200 meilleures jeunes lutteuses françaises étaient attendues, dont 15 réunionnaises qui ont tenté de sortir du lot.Pour la délégation réunionnaise, l'objectif a été largement atteint avec sept médailles dont un titre de championne de France pour Marine Lecour Grandmaison, une médaille d’argent pour Juilette Rondet, et cinq médailles d’argent pour Céline Martin, Soumaya Hadjy Mamode, Noémie Béton, Lorine Thiancourt, Alanna Guichard.Chez les minimes elles étaient huit engagées dont une première participation pour cinq d’entre elles. Au final 2 filles décrochent une médaille de bronze (Lorine Thiancourt, Alanna Guichard). Cerise sur le gâteau, le lutte club de Saint-Joseph décroche la première place des clubs français chez les juniors.--( junior 68 kg, LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat) championne de France en titre elle domine largement ses adversaires. Elle marque des points important pour les futurs championnats d’Europe.( junior, 53 kg, LC St Joseph, club élite St-Joseph) Elle maitrise très bien sa compétition. Très belle finale contre sa concurrente directe dans sa catégorie avec un score serré pendant la majeur partie du match.Elise Poupel (minime 42 kg, DOC Etang-Salé) bonne compétition, elle gagne 2 matchs et perd 2 dont la petite finale.Corré Diamondra ( LCSJ), HOAREAU Florianne (ROCS : Salazie), GRONDIN Camille (ALED : Entre-Deux), LEPERLIER Anaïs (DOC)Emma Lecomte, LIM-SHUK Manon Sarah, TURPIN Loanne

N.P Lu 147 fois





Dans la même rubrique : < > Kayak Jump sur la Rivière des Roches: Hugo Ganofsky se classe premier [VIDEO] Le superbe but signé Payet !